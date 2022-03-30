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    Бышовец: У России были бы шансы на победу в матче с Польшей

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    Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец прокомментировал победу сборной Польши над Швецией (2:0) в стыковом матче квалификации ЧМ-2022.

    Анатолий Бышовец
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    Анатолий Бышовец

    «В таких матчах, как Польша — Швеция, результат во многом зависит от случайностей. У шведов были моменты, шансы, они владели инициативой. Две ошибки решили исход. Пенальти вообще был достаточно спорным, а во втором мяче шведы допустили ошибку в обороне.

    На окончательный результат повлиял факт, что Польша имела преимущество в физической подготовке. Пропуская матч с Россией, Польша имела возможность подвести команду в оптимальном состоянии. Чувствовалось, что шведы играли на фоне усталости.

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    • Со Швецией поляки не показали ничего сверхъестественного. Думаю, сборная России смогла бы противостоять Польше, шансы попасть на чемпионат мира бы точно были. Возможности можно было бы расценивать как равные или даже с преимуществом у россиян», — приводит слова Бышовца «Чемпионат».

    ФИФА и УЕФА в начале марта отстранили все российские сборные и клубы от участия в международных турнирах на неопределенный срок.

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