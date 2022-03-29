Сборная ОАЭ сыграет с Австралией в стыках за выход на ЧМ-2022

одержала домашнюю победу над(1:0) в рамках заключительного тура отборочного цикла ЧМ-2022.

Единственный гол на 54-й минуте забил полузащитник хозяев Хариб Сухаиль.

С 12 очками сборная ОАЭ заняла третье место в группе А, корейцы, досрочно вышедшие на мундиаль, с 23 очками остались на втором месте.

Команда ОАЭ сыграет стыковой матч с Австралией за право побороться за выход на чемпионат мира в Катаре.

Матч против Австралии пройдет 7 июня в Катаре. 13 или 14 июня победитель этой игры там же встретится с пятой командой Южной Америки.

Календарь и таблица ЧМ-2022

В другом матче группы А сборная Сирии на своем поле сыграла вничью с Ливаном — 1:1.

Хозяева открыли счет уже на 3-й минуте — отличился Алаа Аль Дали, но на 31-й минуте Аймен Хуссейн сравнял счет.

Сирия с 6 очками занимает пятую строчку в таблице группы А, Ливан с 5 очками на 6-м месте.