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    Платини заявил, что хотел бы видеть Зидана главным тренером сборной Франции

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    Трёхкратный обладатель «Золотого мяча» Мишель Платини оценил нынешнее положение дел в сборной Франции.

    Зинедин Зидан
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    Зинедин Зидан

    «Как оцениваю сборную Франции? Я был тренером, всё понимаю. Я полностью доверяю Дидье Дешаму. Он доказал, что является очень хорошим тренером — выиграл чемпионат мира. Он знает нынешний состав сборной Франции намного лучше меня. Я смотрю их матчи как фанат.

    Если бы я был президентом Федерации футбола Франции, оставил бы Дешама? Я хотел бы видеть Зинедина Зидана (смеётся).

    Зидан в сборной Франции — это было бы логично. Он будет хорошим тренером, если у него будет хороший подбор игроков.

    Сложно ли управлять звёздными игроками? Конечно, это сложно. Когда я был тренером, приходилось управлять двумя нападающими — Папеном и Кантоной. Это было непросто», — приводит слова Платини RMC Sport.

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