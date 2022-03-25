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    Кулибали: Сенегал не будет сфокусирован только на Салахе — сосредоточимся на всех игроках

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    Защитник сборной Сенегала Калиду Кулибали высказался в преддверии матча отборочного этапа ЧМ-2022 между сборными Египта и Сенегала.

    Калиду Кулибали
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    Калиду Кулибали

    Встреча пройдёт на Международном стадионе в Каире, где 3 года назад прошёл финальный матч Кубка Африканских наций 2019 года. Тогда сборная Сенегала уступила сборной Алжира со счётом 0:1.

    «Финал Кубка Африканских наций 2019 года был очень сложным матчем для нас. Я смотрел его с трибун, и когда я вышел на стадион, я вспомнил этот матч. Все в команде это знают, и это оказывает на нас большое давление, которое побуждает нас взять реванш и победить на этом поле, несмотря ни на что. Мы приложим все усилия, чтобы преодолеть это давление.

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    • Мы готовы к матчу, тем более, что мы встречались с Египтом после финала Кубка африканских наций. Сейчас мы лучше подготовлены, прошло много времени. Я много играл против Салаха с тех пор, как он был в Риме. Для меня Салах и Мане — главные сильные стороны обеих команд.

    Мы не будем фокусироваться только на Салахе, мы сосредоточимся на всех игроках. Мы постараемся не пропустить ни одного гола и постараемся использовать возможности, чтобы забить», — приводит слова сенегальца Goal.

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