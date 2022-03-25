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    Кьеллини: Сборная Италии уничтожена и раздавлена, внутри останется великая пустота

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    Защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини отреагировал на непопадание национальной команды на ЧМ-2022 в результате поражения от Северной Македонии (0:1) в полуфинале стыков.

    Джорджо Кьеллини
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    Джорджо Кьеллини

    «Это трудно объяснить. Большое разочарование, так как мы показали хорошую игру, но не смогли забить. С сентября по сегодняшний день мы совершали ошибки и поплатились за них, но горжусь командой, которая отдала все. Мы уничтожены и раздавлены, внутри нас останется великая пустота.

    Мы надеемся, что эта пустота даст нам толчок к тому, чтобы начать все заново, я все еще надеюсь на это, потому что Манчини показал себя отличным тренером и может помочь нам вернуться в игру. У нас много хороших молодых игроков, и мы постараемся победить на следующем Евро и выйти на ЧМ-2026, — цитирует Кьелини пресс-служба УЕФА.

    В финале квалификации ЧМ-2022 македонская команда встретится с Португалией. Матч состоится 29 марта.

    Чемпионат мира-2022 году пройдет с 21 ноября по 18 декабря в Катаре.

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