Капелло: Никогда в жизни не подумал бы, что Италия может проиграть Македонии

Фабио Капелло Фото: globallookpress.com
Итальянцы, выигравшие в прошлом году чемпионат Европы, пропустят второй чемпионат мира подряд.
«Никогда в жизни не подумал бы, что Италия вообще сможет проиграть Македонии эту встречу… Но мы проиграли. Вот и все. Пропускаем гол на последних минутах и уже не можем отыграться.
Это очень грустный и тяжелый момент для всего итальянского футбола», — приводит слова Капелло «Чемпионат».
В решающем стыковом матче Северная Македония сыграет с командой Португалии, которая одержала победу над Турцией (3:1).