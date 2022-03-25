Капелло: Никогда в жизни не подумал бы, что Италия может проиграть Македонии

Знаменитый итальянский тренерпризнался, что его шокировало поражение сборнойот(0:1) в стыковом матче квалификации ЧМ-2022.

Итальянцы, выигравшие в прошлом году чемпионат Европы, пропустят второй чемпионат мира подряд.

«Никогда в жизни не подумал бы, что Италия вообще сможет проиграть Македонии эту встречу… Но мы проиграли. Вот и все. Пропускаем гол на последних минутах и уже не можем отыграться.

Это очень грустный и тяжелый момент для всего итальянского футбола», — приводит слова Капелло «Чемпионат».

В решающем стыковом матче Северная Македония сыграет с командой Португалии, которая одержала победу над Турцией (3:1).