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    «Спартак» публично выступил против расширения РПЛ

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    Московский «Спартак» публично выступил против расширения Российской Премьер-Лиги.

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    Ранее сообщалось, что большинство клубов РПЛ проголосовало на общем собрании за схему, при которой по итогам нынешнего сезона никто бы не вылетел из высшего дивизиона, а две лучшие команды ФНЛ присоединились бы к нему.

    «ФК "Спартак-Москва" возражает против фактического расширения РПЛ до 18 команд путём установления моратория на ротацию участников чемпионата по итогам сезона-2021/2022 в части выбытия в ФНЛ, но с сохранением права команд, занявших первое или второе место по итогам первенства ФНЛ, на включение в состав участников РПЛ на сезон-2022/2023.

    Полагаем, что введение такого правила посреди сезона повлечёт грубое нарушение спортивного принципа», — сообщается на официальном сайте «Спартака».

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