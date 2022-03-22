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    Селюк: Слуцкому пора прекращать играть в КВН и начинать брать уроки у братьев Березуцких

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    Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о главном тренере «Рубина» Леониде Слуцком.

    Леонид Слуцкий
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    Леонид Слуцкий

    «Рубин» в недавнем матче проиграл ЦСКА со счетом 1:6.

    «Братья Березуцкие тестировали своего учителя и отберезучили так, что Слуцкому пора прекращать играть в КВН и начинать брать уроки у братьев.

    Братья — молодцы, и нужно, конечно, похвалить руководство ЦСКА за грамотную трансферную политику. В последние годы она ничего кроме недоумения не вызывала. Но этой зимой селекционный отдел поработал очень продуктивно.

    ЦСКА получил качественное усиление. Все новички сейчас играют главные роли, приносят большую пользу. Неслучайно Заболотный сел на банку, он не совсем подходит по игре четверке новичков.

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    • ЦСКА вернулся в гонку за медали, думаю, армейцы займут второе место. Во всяком случае, на данный момент они выглядят предпочтительнее "Динамо", команда играет в хороший футбол. И даже "Зениту" теперь нельзя быть уверенным, 6 очков за восемь матчей армейцам трудно будет отыграть, но если "Зенит" где-то споткнется…

    И теперь не братья должны брать советы у своего учителя Слуцкого, а он у них», — приводит слова Селюка «Советский спорт».

    «Рубин» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России после 22-х матчей.

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