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    Лактионов о переходе Poccии в азиатский футбол: Это регресс. Сложная ситуация когда-нибудь закончится

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    Бывший игрок корейского «Канвона» Денис Лактионов высказал мнение о возможном развороте российского футбола в Азию и переходе в Азиатскую конфедерацию футбола.

    Матч Азиатской лиги чемпионов
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    Матч Азиатской лиги чемпионов

    Напомним, что, в связи с событиями в Украине, сборная России и клубы были отстранены от турниров УЕФА и ФИФА.

    «Это будет регресс. Если мы хотим расти, нам нужно стремиться туда, где футбол топ-уровня.

    Сегодня мы действительно попали в сложную ситуацию. Но она когда-нибудь закончится, и из нее мы должны выйти с поднятой головой. И мы не должны загонять себя в азиатскую лигу.

    Азиатский клубный футбол очень сложно сравнивать с европейским клубным футболом.

    Только если такая ситуация с отстранением от турниров будет продолжаться несколько лет. Только тогда можно задуматься о таком решении», — сказал Лактионов «МК».

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