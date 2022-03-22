Лактионов о переходе Poccии в азиатский футбол: Это регресс. Сложная ситуация когда-нибудь закончится

Бывший игрок корейского «Канвона»высказал мнение о возможном развороте российского футбола в Азию и переходе в Азиатскую конфедерацию футбола.

Напомним, что, в связи с событиями в Украине, сборная России и клубы были отстранены от турниров УЕФА и ФИФА.

«Это будет регресс. Если мы хотим расти, нам нужно стремиться туда, где футбол топ-уровня.

Сегодня мы действительно попали в сложную ситуацию. Но она когда-нибудь закончится, и из нее мы должны выйти с поднятой головой. И мы не должны загонять себя в азиатскую лигу.

Азиатский клубный футбол очень сложно сравнивать с европейским клубным футболом.

Только если такая ситуация с отстранением от турниров будет продолжаться несколько лет. Только тогда можно задуматься о таком решении», — сказал Лактионов «МК».