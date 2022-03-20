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    «Уфа» и «Краснодар» не определили сильнейшего в матче

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    В рамках 22-го тура Российской Премьер-лиги «Уфа» принимала «Краснодар». Матч завершился ничьей со счётом 1:1.

    Гамид Агаларов
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    Гамид Агаларов

    Счёт в матче был открыт на 45+1-й минуте. Автором гола стал полузащитник «Краснодара» Алексей Ионов. В роли ассистента выступил Никита Кравцов. На 84-й минуте форвард «Уфы» Гамид Агаларов сравнял счёт, реализовав пенальти. Финальный свисток арбитра зафиксировал ничью.

    «Краснодар» набрал 36 очков в 21 матче и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Уфа» (18) — на 15-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (48).

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