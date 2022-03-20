Федотов: Сумасшедший удар Зиньковского не позволил «Сочи» взять очки

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал домашнее поражение от «Крыльев Советов» (2:3) в матче 22-го тура РПЛ.

С 63-й минуты сочинцы играли в меньшинстве: при счете 1:0 в пользу гостей с поля был удален защитник Сергей Терехов.

«Сумбурное и нервное начало было в исполнении нашей команды, но затем парни взяли игру под контроль.

Хорошо прессинговали, забирали мяч. Не хватило остроты. Хотели усилить игру заменами, и, как показал дальнейший ход событий, это сработало.

Мы знали, что получится хорошее усиление, но удаление спутало все карты. Отдам должное, команда продолжила демонстрировать характер, забила два прекрасных гола.

В концовке нам не хватило концентрации. Этот сумасшедший удар [Антона Зиньковского] не позволил нам сегодня взять очки.

Соперник проявил хорошую реализацию. Хочу еще раз отметить, что вдесятером команда до конца хотела вырвать победу», — приводит слова Федотова пресс-служба «Сочи».