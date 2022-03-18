Полузащитник «Ювентуса» заразился коронавирусом

Полузащитник «Ювентуса»пропустит ближайшие матчи из-за коронавируса.

«Мануэль Локателли сдал положительный тест на COVID-19. По согласованию с местным органом здравоохранения футболист уже переведен на самоизоляцию», — говорится в сообщении пресс-службы туринского клуба.

Локателли провел в текущем чемпионате Италии 28 матчей, в которых забил три мяча и сделал четыре результативные передачи.

В воскресенье, 20 марта, «Ювентус» сыграет на своем поле против «Салернитаны» в рамках Серии А.

Напомним, ранее на этой неделе «Ювентус» проиграл на своем поле испанскому «Вильярреалу» (0:3) и вылетел из Лиги чемпионов.