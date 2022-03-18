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    Полузащитник «Ювентуса» заразился коронавирусом

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    Полузащитник «Ювентуса» Мануэль Локателли пропустит ближайшие матчи из-за коронавируса.

    Мануэль Локателли
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    Мануэль Локателли

    «Мануэль Локателли сдал положительный тест на COVID-19. По согласованию с местным органом здравоохранения футболист уже переведен на самоизоляцию», — говорится в сообщении пресс-службы туринского клуба.

    Локателли провел в текущем чемпионате Италии 28 матчей, в которых забил три мяча и сделал четыре результативные передачи.

    В воскресенье, 20 марта, «Ювентус» сыграет на своем поле против «Салернитаны» в рамках Серии А.

    Напомним, ранее на этой неделе «Ювентус» проиграл на своем поле испанскому «Вильярреалу» (0:3) и вылетел из Лиги чемпионов.

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