Изменят критерии вручения «Золотого мяча»

Критерии вручения «Золотого мяча» изменят. Причиной изменения критериев является желание сделать принципы вручения более понятными и прозрачными для зрителей. Об этом сообщает L'Équipe

Первое, будут учитываться результаты футболистов за сезон, а не за календарный год. Поэтому в этом году «Золотой мяч» будет вручаться по итогам текущего сезона. Результаты ЧМ в Катаре будут учитываться при вручении награды в следующем году.

Второе изменение, голосовать теперь смогут только представители стран из топ-100 рейтинга ФИФА. В-третьих, главным критерием теперь станут индивидуальные достижения. Титулы станут вторым по важности аспектом.

Текущим обладателем награды является нападающий «ПСЖ» Лионель Месси.