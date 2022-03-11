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    Изменят критерии вручения «Золотого мяча»

    Футбол Золотой мяч
    Критерии вручения «Золотого мяча» изменят. Причиной изменения критериев является желание сделать принципы вручения более понятными и прозрачными для зрителей. Об этом сообщает L'Équipe.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    Первое, будут учитываться результаты футболистов за сезон, а не за календарный год. Поэтому в этом году «Золотой мяч» будет вручаться по итогам текущего сезона. Результаты ЧМ в Катаре будут учитываться при вручении награды в следующем году.

    Второе изменение, голосовать теперь смогут только представители стран из топ-100 рейтинга ФИФА. В-третьих, главным критерием теперь станут индивидуальные достижения. Титулы станут вторым по важности аспектом.

    Текущим обладателем награды является нападающий «ПСЖ» Лионель Месси.

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