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    ФИФА перенесла стыковой матч ЧМ-2022 Шотландия — Украина

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    Стыковой матч отборочного турнира ЧМ-2022 между сборными Украины и Шотландии перенесен на более поздний срок, сообщает The Athletic.

    Александр Зинченко
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    Александр Зинченко

    Матч должен был состояться 24 марта, но Украина обратилась к ФИФА с просьбой о переносе игры из-за сложной ситуации в стране.

    Ожидается, что сборная Украины сыграет с шотландцами в июне. Победитель этой пары должен встретиться в финальном раунде отбора с Уэльсом или Австрией, которые сыграют 24 марта.

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    • Напомним, сборная России и все российские клубы были отстранены от участия в международных турнирах. 24 марта сборная России должна была встретиться с Польшей в рамках стыкового матча ЧМ-2022. Ранее сообщалось, что ФИФА рассматривает вариант, при котором россияне и поляке тоже сыграют в июне.

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