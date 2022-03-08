ФИФА перенесла стыковой матч ЧМ-2022 Шотландия — Украина

Стыковой матч отборочного турнира ЧМ-2022 между сборнымиперенесен на более поздний срок, сообщает The Athletic.

Матч должен был состояться 24 марта, но Украина обратилась к ФИФА с просьбой о переносе игры из-за сложной ситуации в стране.

Ожидается, что сборная Украины сыграет с шотландцами в июне. Победитель этой пары должен встретиться в финальном раунде отбора с Уэльсом или Австрией, которые сыграют 24 марта.

Напомним, сборная России и все российские клубы были отстранены от участия в международных турнирах. 24 марта сборная России должна была встретиться с Польшей в рамках стыкового матча ЧМ-2022. Ранее сообщалось, что ФИФА рассматривает вариант, при котором россияне и поляке тоже сыграют в июне.