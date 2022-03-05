Карпин: Надо продолжать играть в футбол. Футбол — это отдушина

Главный тренер сборной Россиивысказался о важности футбола.

Напомним, что ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить российскую команду от всех турниров под их эгидой.

«Надо продолжать играть в футбол. Футбол нужен — в любое время в любой стране. Даже во время ВОВ играли в футбол.

Футбол объединяет, без него будет тяжело. Сложно думать постоянно об одном и том же, футбол — это отдушина. И сборная, и клубы должны играть в футбол.

А глобально если говорить, что может вселять оптимизм — надежда, наверное. Надежда на то, что наконец это закончится. Наступит мир, и не будет никто умирать.

Шанс ли это для развития российского футбола? Сейчас ничего не понятно вообще.

В какой форме будет играть сборная? Честно, такими вещами я не занимаюсь. Выйдем в манишках, если что. В тренировочной форме. Ну и что? Какая разница?!» — сказал Карпин Sport24.

Напомним, что 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале проведения военной «спецоперации» в Донбассе. По требованию Роскомнадзора российские СМИ транслируют только официальную формулировку РФ.