ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роман АбрамовичПора расстаться. Абрамович оставляет после себя убыточный клуб с туманным будущим
  • 22:31
    • Чемпионат Франции перестанут показывать в России
  • 00:36
    • «Интер» разгромил «Салернитану», Лаутаро сделал хэт-трик
  • 21:58
    • «Динамо» проиграло второй матч в серии с «Северсталью»
  • 21:56
    • Дубль Кузьменко принес СКА вторую победу в серии с минским «Динамо»
  • 18:53
    • Клебо досрочно победил в общем зачете Кубка мира по лыжным гонкам
    Все новости спорта

    Карпин: Надо продолжать играть в футбол. Футбол — это отдушина

    Футбол Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022 Сборная России Футбол России ЧМ-2022 УЕФА ФИФА
    Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о важности футбола.

    Валерий Карпин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Валерий Карпин

    Напомним, что ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить российскую команду от всех турниров под их эгидой.

    «Надо продолжать играть в футбол. Футбол нужен — в любое время в любой стране. Даже во время ВОВ играли в футбол.

    Футбол объединяет, без него будет тяжело. Сложно думать постоянно об одном и том же, футбол — это отдушина. И сборная, и клубы должны играть в футбол.

    А глобально если говорить, что может вселять оптимизм — надежда, наверное. Надежда на то, что наконец это закончится. Наступит мир, и не будет никто умирать.

    Шанс ли это для развития российского футбола? Сейчас ничего не понятно вообще.

    В какой форме будет играть сборная? Честно, такими вещами я не занимаюсь. Выйдем в манишках, если что. В тренировочной форме. Ну и что? Какая разница?!» — сказал Карпин Sport24.

    Напомним, что 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале проведения военной «спецоперации» в Донбассе. По требованию Роскомнадзора российские СМИ транслируют только официальную формулировку РФ.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Интер» должен выиграть в результативном поединке
  • «Интер» — «Салернитана». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • На «ВТБ Арене» пройдет еще одна «верховая» встреча?
  • «Динамо» Москва — «Северсталь». Прогноз и ставки
  • 2.19
    •
  • Еще одна игра в Казани закончится тоталом «меньше»?
  • «Ак Барс» — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.53
  • Экспресс дня 5 марта
  • Сегодня в 18:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Вашингтон — Сиэтл
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Локомотив — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Реал — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Ницца — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.79
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Бавария — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Кайрат — Актобе
  • Футбол
  • Завтра в 12:00
    •  2.74
  • Прогноз на матч Рома — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры