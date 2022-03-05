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    «Челси» добился разгромной победы над «Бернли»

    «Бернли» — «Челси»: счет 0:4, обзор голов

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    «Челси» в 28 туре АПЛ разгромил на выезде «Бернли» со счетом 4:0.

    Кай Хаверц
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    Кай Хаверц

    Счет открыл Рис Джеймс, после чего дубль сделал Кай Хаверц. У немца в этом сезоне 4 мяча. Точку в матче поставил Кристиан Пулишич и к 69 минуте все вопросы были сняты.

    «Аристократы» одержали третью победу подряд и занимают 3 место с 53 очками.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Бёрнли — Челси 0:4
    Голы: 0:1 Рис Джеймс (47'), 0:2 Кай Хаверц (53'), 0:3 Кай Хаверц (55'), 0:4 Кристиан Пулишич (69') Бёрнли: Ник Поуп (Максвелл Корне, 64'), Коннор Робертс, Нэйтан Коллинз, Джеймс Тарковски, Чарли Тейлор, Аарон Леннон, Эшли Вествуд, Джош Браунхилл, Дуайт Макнил, Ник Поуп (Максвелл Корне, 64'), Ваутер Вегорст (Эшли Барнс, 78') Челси: Кай Хаверц, Кристиан Пулишич, Мэйсон Маунт (Тимо Вернер, 79'), Saúl Ñíguez, Жоржиньо, N'Golo Kanté, Рис Джеймс (Матео Ковачич, 74'), Антонио Рюдигер, Тьяго Силва, Трево Чалоба, Эдуард Менди Предупреждения: Эшли Барнс (84'), Эшли Вествуд (89')

    У «Бернли» 21 балл на счету. Он занимает 18 строчку в таблице.

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