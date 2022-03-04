Сергей Игнашевич поделился впечатлениями от выхода в 1/4 Кубка России

Главный тренер «Балтики»поделился впечатлениями от выхода в четвертьфинал Кубка России.

«Кубковая игра с обоюдоострыми шансами. И у соперника были моменты, и у нас. Нам повезло чуть больше. Честно говоря, работали механически. Было непросто. Соперник допустил ошибку. Повезло, что вмешался ВАР. Со стороны показалось, что игра рукой была», — цитирует Игнашевича пресс-служба «Чайки».

Вчера состоялся матч между «Балтикой» и «Чайкой». Противостояние завершилось со счётом 3:0 в пользу калининградского клуба. На 56-й минуте пенальти реализовал Артём Попов. Затем голами отметились Иван Остойич и Артём Максименко. Эта победа позволила балтийцам квалифицироваться в четвертьфинал Кубка России.