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    «Бетис» сыграет с «Валенсией» в финале Кубка Испании

    «Бетис» — «Райо Вальекано»: счет матча 1:1, обзор голов

    Футбол Кубок Испании Футбол Испании Райо Вальекано Бетис
    В ответном полуфинальном матче Кубка Испании «Бетис» на своем поле сыграл вничью с «Райо Вальекано» — 1:1.

    «Бетис»
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    «Бетис»

    Гости открыли счет на 80-й минуте — отличился полузащитник Бебе. Севильская команда отыгралась на 2-й добавленной минуте благодаря нападающему Борхе Иглесиасу.

    Футбол. Испания. Кубок Дель Рей
    Бетис — Райо Вальекано 1:1
    Голы: 0:1 Бебе (80'), 1:1 Борха Иглесиас (90 + 2') Бетис: Клаудио Браво, Юссуф Сабали, Херман Песселья, Эдгар Гонсалес, Алекс Морено (Андрес Гуардадо, 90'), Вилльям Карвалью, Родригес Гидо, Серхио Каналес, Набиль Фекир, Хуанми (Хоакин, 82'), Виллиан Жозе (Борха Иглесиас, 86') Райо Вальекано: Серхио Гвардиола (Мамаду Силла, 77'), Альваро Гарсия (Кевин Родригеш, 89'), Оскар Трехо, Иси Паласон (Ранди Нтекья, 61'), Оскар Валентин, Пате Сисс (Сантьяго Комесанья, 62'), Франсиско Гарсия, Алехандро Катена, Марио Суарес (Бебе, 77'), Иван Балью, Лука Зидан Предупреждения: Иван Балью (71'), Виллиан Жозе (79')

    Первая игра завершилась победой «Бетиса» со счетом 2:1. Соперником зелено-белых в финале будет «Валенсия».

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