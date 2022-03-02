Кассационный суд отказал Газизову в претензиях к «Спартаку» на 399 млн рублей

Юрист «Спартака»сообщила, что кассационный суд отказал бывшему генеральному директору клуба, ныне занимающему аналогичный пост в «Уфе», в удовлетворении претензий к «красно-белым» на 399 млн рублей.

«Кассационная жалоба Газизова оставлена без удовлетворения. У него остаётся право обратиться в верховный суд. На это у него есть полгода», — сказала Завьялова в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Напомним, 7 декабря Верховный суд Башкирии окончательно отказал Газизову в удовлетворении требований в полном объёме от «Спартака». В июне Октябрьский суд в Уфе удовлетворил иск Газизова к «Спартаку» с требованием взыскать задолженность по выходному пособию, проценты и компенсацию морального вреда. В октябре Верховный суд Башкирии отменил решение Октябрьского суда, удовлетворив все ходатайства клуба. 11 января Газизов подал обращение в кассационный суд для обжалования решения.

Газизов занимал должность генерального директора московского клуба с июля 2020 года, 8 декабря он покинул этот пост.