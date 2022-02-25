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    Пеллегрини: «Бетис» подсознательно включил осторожность в игре с «Зенитом»

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    Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини прокомментировал победу команды в матче 1/16 финала Лиги Европы с «Зенитом».

    Мануэль Пеллегрини
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    Мануэль Пеллегрини

    В ответном матче 1/16 финала ЛЕ команды сыграли вничью в Испании — 0:0. Первая игра в Петербурге завершилась победой «Бетиса» — 3:2.

    «Не могу вспомнить ни одной явной возможности забить гол, ни одного опасного момента у ворот Руя Сильвы. "Зенит" немного больше владел мяч, но потом мы стали играть лучше, два раза попали в штанги. В концовке у соперника были эти два момента.

    Хотя "Бетис" не пытался играть, думая о результате первого матча, но думаю, что подсознательно включили осторожность. Хотя команда очень хорошо сыграла в обороне», — цитирует Пеллегрини пресс-служба УЕФА.

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