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    Нападающий «Спартака» Александр Руденко перешёл в «Химки»

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    Нападающий «Спартака» Александр Руденко стал игроком «Химок», сообщает официальный сайт московского клуба.

    Александр Руденко
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    Александр Руденко

    «Благодарим Александра за годы, проведённые в "Спартаке", и желаем ему удачи в дальнейшей карьере!» — написала пресс-служба «красно-белых».

    Ранее сообщалось, что Спартак« будет иметь право обратного выкупа футболиста. Нападающий уже прошёл медицинский осмотр перед трансфером.

    Нынешний сезон Руденко начинал в "Спартаке-2". Он провёл в составе второй команды "красно-белых" три матча и не сумел отметиться результативными действиями, после чего травмировался.

    Московский "Спартак" в 18 матчах набрал 23 очка и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Подмосковные "Химки" (14) — на последнем, 16-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский "Зенит" (38).

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