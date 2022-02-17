Малком о «Бетисе»: Думаете, «Челси» или «Юве» приезжали в Петербург без тревоги? Еще чего

Полузащитник «Зенита»поделился ожиданиями от первого матча св 1/16 финала Лиги Европы.

«Никакого напряжения, абсолютно. Это лишь придает сил, и не только мне, но и всем игрокам: пусть лучше они считают себя фаворитами, а мы спокойно будем делать свою работу, сосредоточившись на игре.

Мы знаем, при должной мотивации все в наших руках, как это было в недавних матчах с "Челси" и "Ювентусом". И встречи с "Бетисом" в этом плане не будут исключением.

"Бетис" очень силен. С испанскими командами вообще тяжело играть — они любят владеть мячом, постоянно ищут шанс в атаке. Хорошо знаю этот стиль. Но мы будем предельно сконцентрированы с первой и до последней минуты, и у нас обязательно будут возможности, чтобы добиться желаемого результата. Я в этом уверен.

С "Барселоной" мы дважды играли против них: по разу победили и проиграли. Помню, что было очень тяжело на выезде, стадион "Бенито Вильямарин" всегда невероятно поддерживает своих. Но "Зенит" должен думать в первую очередь о своей игре, независимо от того, кто соперник. И всегда должен быть готов взять верх.

Мы делаем ставку на выход в следующую стадию, а для этого должны хорошо и качественно провести как домашний, так и выездной матч. Нет ничего удивительного в том, что гостевые игры даются сложнее. Абсолютно каждая европейская команда — "Зенит" не исключение — особенно сильна в родных стенах, где ее поддерживают болельщики, родные и близкие, где готовность к борьбе даже не сто, а двести процентов. Думаете, "Челси" или "Юве" приезжали в Петербург без тревоги и волнения за итоговый результат? Еще чего», — приводит слова Малкома пресс-служба «Зенита».

Первый матч между «Зенитом» и «Бетисом» состоится 17 февраля в Санкт-Петербурге. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.