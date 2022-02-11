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    «Арсенал» в меньшинстве одолел «Вулверхэмптон»

    «Вулверхэмптон» — «Арсенал»: счет матча 0:1, обзор гола

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Вулверхэмптон Арсенал
    Лондонский «Арсенал» одержал выездную победу над «Вулверхэмптоном» (1:0) в матче 24-го тура чемпионата Англии.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Единственный гол был забит на 25-й минуте. После навеса с углового не удалось «Вулверхэмптону» выбить мяч из штрафной. Уайт сделал скидку головой вдоль ворот на Ляказетта, тот столкнулся с голкипером, но при этом мяч полетел к защитнику Габриэлу — и бразилец переправил мяч в сетку.

    На 69-й минуте гости остались в меньшинстве. Габриэл Мартинелли потерял мяч на бровке, оказавшись в окружении двух соперников, резко оттолкнул рукой Поденсе, после чего убежал за Таваресом и снес его в грубом подкате.

    За это арбитр показал нападающему «Арсенала» две подряд желтые карточки — за первое и второе нарушение.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Вулверхэмптон — Арсенал Лондон 0:1
    Гол: 0:1 Габриэл (25') Вулверхэмптон: Жозе Са, Макс Килман, Конор Коди, Ромен Сес, Нелсон Семеду, Рубен Невеш, Леандер Дендонкер, Фернандо Марсал (Райан Айт Нури, 63'), Франсиску Тринкан (Francisco Oliveira, 62'), Рауль Хименес, Даниэл Поденсе Арсенал Лондон: Александр Ляказетт, Габриэл Мартинелли, Мартин Эдегор (Emile Smith Rowe, 68'), Букайо Сака (Пабло Мари, 71'), Гранит Джака, Томас Парти, Киран Тирни, Габриэл, Бен Уайт, Седрик Суареш, Арон Ремсдейл Предупреждения: Томас Парти (33'), Ромен Сес (36'), Гранит Джака (45 + 2'), Рубен Невеш (60'), Габриэл (61'), Габриэл Мартинелли (70'), Габриэл Мартинелли (70')

    «Арсенал» набрал 39 очков и расположился на пятом месте в турнирной таблице. «Волки» идут восьмыми с 34-я баллами.

    Календарь и таблица АПЛ

    Следующий матч подопечные Микеля Артеты проведут 19 февраля дома против «Брентфорда», а «Вулвз» отправится в гости к «Тоттенхэму» 13 числа.

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