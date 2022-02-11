«Вулверхэмптон» — «Арсенал»: счет матча 0:1, обзор гола

Единственный гол был забит на 25-й минуте. После навеса с углового не удалось «Вулверхэмптону» выбить мяч из штрафной. Уайт сделал скидку головой вдоль ворот на Ляказетта, тот столкнулся с голкипером, но при этом мяч полетел к защитнику Габриэлу — и бразилец переправил мяч в сетку.
На 69-й минуте гости остались в меньшинстве. Габриэл Мартинелли потерял мяч на бровке, оказавшись в окружении двух соперников, резко оттолкнул рукой Поденсе, после чего убежал за Таваресом и снес его в грубом подкате.
За это арбитр показал нападающему «Арсенала» две подряд желтые карточки — за первое и второе нарушение.
«Арсенал» набрал 39 очков и расположился на пятом месте в турнирной таблице. «Волки» идут восьмыми с 34-я баллами.
Следующий матч подопечные Микеля Артеты проведут 19 февраля дома против «Брентфорда», а «Вулвз» отправится в гости к «Тоттенхэму» 13 числа.