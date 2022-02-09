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    «Ньюкасл» победил «Эвертон», «Вест Хэм» справился с «Уотфордом»

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    В матче 24-го тура чемпионата Англии «Ньюкасл» одержал домашнюю победу над «Эвертоном» со счетом 3:1.

    «Ньюкасл»
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    «Ньюкасл»

    Ливерпульцы открыли счет в матче благодаря автоголу — защитник хозяев Джамал Ласселлс поразил свои ворота.

    В составе победителей отличились Райан Фрейзер и Киран Триппьер, еще один мяч в свои ворота срезал защитник «ирисок» Мэйсон Холгейт.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Ньюкасл — Эвертон 3:1
    Голы: 0:1 Джамал Ласcеллс (автогол) (36'), 1:1 Мэйсон Холгейт (автогол) (37'), 2:1 Райан Фрейзер (56'), 3:1 Киран Триппьер (80') Ньюкасл: Мартин Дубравка, Киран Триппьер (Хавьер Манкильо, 90'), Джамал Ласcеллс, Фабиан Шёр, Мэтт Таргетт, Джозеф Уиллок (Бруно Гимарайнс, 90'), Джонджо Шелви, Жоэлинтон, Райан Фрейзер (Джейкоб Мёрфи, 83'), Крис Вуд, Аллан Сент-Максимен Эвертон: Демарай Грей (Деле Алли, 25'), Ришарлисон, Энтони Гордон, Эндрос Таунсенд, Андре Гомеш (Донни ван де Бек, 60'), Аллан, Шеймус Коулман, Мэйсон Холгейт, Майкл Кин, Йерри Мина (Jarrad Branthwaite, 35'), Джордан Пикфорд Предупреждения: Мэйсон Холгейт (14'), Джонджо Шелви (33'), Андре Гомеш (47'), Фабиан Шёр (50'), Аллан (79')

    В турнирной таблице АПЛ «Эвертон» занимает 16-ю позицию (19 очков), «Ньюкасл» — 17-ю (18).

    Календарь и таблица АПЛ

    В другом матче отчетного тура лондонский «Вест Хэм» одержал домашнюю победу над «Уотфордом» — 1:0.

    Единственный гол забил нападающий Джаррод Боуэн.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Вест Хэм — Уотфорд 1:0
    Гол: 1:0 Джаррод Боуэн (68') Вест Хэм: Лукаш Фабиански, Владимир Цоуфаль, Крэйг Доусон, Курт Зума, Аарон Крессвел, Томаш Соучек, Деклан Райс, Джаррод Боуэн, Пабло Форнальс, Саид Бенрахма (Мануэль Лансини, 60'), Майкл Антонио Уотфорд: Джошуа Кинг, Эммануэль Деннис, Том Клеверли (Жоао Педро, 77'), Edo Kayembe (Имран Луза, 77'), Мусса Сиссоко, Юрай Куцка, Ассан Камара, Самир Ханданович, Крэйг Кэткарт, Кико (Jeremy Ngakia, 78'), Бен Фостер Предупреждение: Владимир Цоуфаль (83')

    В турнирной таблице АПЛ «Вест Хэм» поднялся на 4-е место (40 очков), «Уотфорд» занимает 19-ю позицию (15).

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