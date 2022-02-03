Денис Адамов рассказал, как сорвался его переход в «Зенит»

Вратарь «Сочи»рассказал, как сорвался его переход из «Краснодара» в «Зенит».

«Предложение от "Зенита" тогда было, я его рассматривал, но переход не получился. Я должен был приехать и пройти медосмотр, а потом подписать контракт. Но всё переиграли. Прошёл медосмотр. Мне пообещали: вызовем на подписание, жди звонка. А звонка всё не было. Я прождал два дня. А затем сказали: "Клубы не договорились, возвращайся в 'Краснодар'. Семак звонил после медосмотра — дал понять, что не может повлиять на ситуацию, выразил слова поддержки.

Тяжело. И не из-за того, что не получился переход. Я же уже попрощался, решился на смену места после стольких лет в 'Краснодаре'. А тут пришлось обратно приезжать — неловко. Но ничего страшного. Ребята в команде пошутили немножко и обратно приняли", — цитирует Адамова Sport24.