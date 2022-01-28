Стадион «Зенита» на матче с «Бетисом» в Лиге Европы разрешили заполнить наполовину

«Зенит» получил разрешение от властей Санкт-Петербурга на проведение домашнего матча 1/16 финала Лиги Европы с испанским «Бетисом» при заполняемости трибун на 50%. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Допуск на стадион осуществляется при наличии QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации от COVID-19 или перенесённое в течение 12 последних месяцев заболевание, и удостоверения личности. Других документов не требуется.

Иностранные граждане смогут попасть на арену, предъявив справку или сертификат с QR-кодом, подтверждающим вакцинацию зарегистрированной в Российской Федерации вакциной, или отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 48 часов до матча», — говорится в заявлении питерского клуба.

«Зенит» примет «Бетис» в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы 17 февраля, ответная игра состоится 24 февраля в Испании.