Влахович приехал на медосмотр для завершения перехода в «Ювентус»

Душан Влахович Фото: globallookpress.com
Видео с форвардом около медицинского центра J Medical, который находится в Турине, опубликовала пресс-служба «Ювентуса». Рядом с центром футболиста встретили фанаты, многие из которых приветствовали игрока сербскими флагами.
👀— JuventusFC (@juventusfc) January 28, 2022
👋 Dusan pic.twitter.com/FDilzxMvEt
В сезоне-2021/22 Влахович провел 24 матча за «Фиорентину», на его счету 20 голов и 4 результативных передачи. Ранее сообщалось, что форвард подпишет контракт с «Ювентусом» до конца сезона-2025/26.