«Спартак» — «Локомотив»: счет матча 2:3, обзор голов

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
В первом тайме дубль за железнодорожников оформил чешский нападающий Ян Кухта.
После перерыва «Спартака» отыгралась благодаря голам полузащитника Ладислава Крейчи и нападающего Томаша Чванчара.
Победу «Локо» принес гол голландского хавбека Гирано Керка на последних минутах основного времени.
Отметим, что пражский клуб заработал право на пенальти уже на 8-й минуте, но защитник Давид Ганцко не смог переиграть Даниила Худякова.
Товарищеский матч
«Спарта П» — «Локомотив» — 2:3 (0:2)
Голы: Кухта, 12 (0:1). Кухта, 29 (0:2). Крейчи, 61 (1:2). Чванчара, 65 (2:2). Керк, 85 (2:3)Нереализованный пенальти: Ганцко (Спарта П), 8 (штанга)«Локомотив»: Худяков (Живоглядов, 68), Рыбус (Мампаси, 46), Едвай (Тикнизян, 46), Ненахов (Марадишвили, 46), Пабло, Баринов, Жемалетдинов (Борисенко, 68), Рыбчинский (Петров, 46), Бабкин, Кухта (Керк, 46), Изидор (Савин, 56)Предупреждения: Бабкин, 25. Баринов, 59
Игра со «Спартой» стала заключительной для «железнодорожников» на первом сборе в Испании, который продлится до 27 января.
1 февраля «Локомотив» возобновит подготовку к возобновлению чемпионата и начнёт второй сбор, который пройдёт также на базе «Marbella Football Center» в Марбелье (Испания).