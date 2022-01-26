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    «Локомотив» вырвал победу у «Спарты» в товарищеском матче

    «Спартак» — «Локомотив»: счет матча 2:3, обзор голов

    Футбол Товарищеские матчи Локомотив Футбол России Спарта
    Московский «Локомотив» одержал победу над пражской «Спартой» (3:2) в контрольном матче на тренировочных сборах в испанской Марбелье.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    В первом тайме дубль за железнодорожников оформил чешский нападающий Ян Кухта.

    После перерыва «Спартака» отыгралась благодаря голам полузащитника Ладислава Крейчи и нападающего Томаша Чванчара.

    Победу «Локо» принес гол голландского хавбека Гирано Керка на последних минутах основного времени.

    Отметим, что пражский клуб заработал право на пенальти уже на 8-й минуте, но защитник Давид Ганцко не смог переиграть Даниила Худякова.

    Товарищеский матч
    «Спарта П» — «Локомотив» — 2:3 (0:2)
    Голы: Кухта, 12 (0:1). Кухта, 29 (0:2). Крейчи, 61 (1:2). Чванчара, 65 (2:2). Керк, 85 (2:3)Нереализованный пенальти: Ганцко (Спарта П), 8 (штанга)«Локомотив»: Худяков (Живоглядов, 68), Рыбус (Мампаси, 46), Едвай (Тикнизян, 46), Ненахов (Марадишвили, 46), Пабло, Баринов, Жемалетдинов (Борисенко, 68), Рыбчинский (Петров, 46), Бабкин, Кухта (Керк, 46), Изидор (Савин, 56)Предупреждения: Бабкин, 25. Баринов, 59

    Игра со «Спартой» стала заключительной для «железнодорожников» на первом сборе в Испании, который продлится до 27 января.

    1 февраля «Локомотив» возобновит подготовку к возобновлению чемпионата и начнёт второй сбор, который пройдёт также на базе «Marbella Football Center» в Марбелье (Испания).

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