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    Азмун сдал положительный тест на коронавирус

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    Нападающий «Зенита» Сердар Азмун получил положительный результат после теста на коронавирус, утверждает Gol Bezan.

    Сердар Азмун
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    Сердар Азмун

    Ранее сообщалось, что 27-летний иранец, подписавший контракт с «Байером», отправился на встречу с представителями немецкого клуба, не предупредив об этом руководство и тренерский штаб «Зенита».

    За это петербургский клуб может оштрафовать или отправить иранского футболиста во вторую команду за нарушение медицинского регламента из-за самовольного отъезда из расположения клуба.

    В текущем сезоне Азмун провел 21 матч во всех турнирах, забил десять мячей и сделал 4 результативные передачи.

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