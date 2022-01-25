Азмун сдал положительный тест на коронавирус

Нападающий «Зенита»получил положительный результат после теста на коронавирус, утверждает Gol Bezan.

Ранее сообщалось, что 27-летний иранец, подписавший контракт с «Байером», отправился на встречу с представителями немецкого клуба, не предупредив об этом руководство и тренерский штаб «Зенита».

За это петербургский клуб может оштрафовать или отправить иранского футболиста во вторую команду за нарушение медицинского регламента из-за самовольного отъезда из расположения клуба.

В текущем сезоне Азмун провел 21 матч во всех турнирах, забил десять мячей и сделал 4 результативные передачи.