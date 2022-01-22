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    Рангник: «МЮ» заслужил победу

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник прокомментировал победу над «Вест Хэмом» (1:0) в матче АПЛ. Об этом сообщает BBC.

    Ральф Рангник
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    Ральф Рангник

    Победный гол манкунианцы забили в добавленное ко второму тайму время.

    «Когда вы забиваете на последней секунде, это лучший тип победы, сухая победа. Думаю, в итоге мы заслужили победу. В матчах с "Вест Хэмом" нужно терпение. В нескольких эпизодах в концовке я хотел, чтобы мы пасовали, а не били непонятно откуда.

    Учитывая, что несколько дней назад мы играли с "Брентфордом", команда выглядела хорошо с физической точки зрения. Мы знали, что потребуется терпение; то, как мы играли в обороне, отбирали мячи, — я очень доволен.

    Очень рад, что трое вышедших на замену игроков подготовили гол и забили. Все были задействованы. Это делает всё еще более важным», — сказал Рангник.

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