Матч «Лацио» — «Аталанта» может быть перенесен

Матчможет быть отменен из-за вспышки коронавируса в команде из Бергамо.

Как сообщается на официальном сайте «Аталанты», сегодня были обнаружены положительные тесты на Covid-19 в команде. По этой причине вылет в Рим на матч с «Лацио» отложен на завтра, 22 января. Имена заболевших не называются.

По информации итальянских СМИ, на данный момент существует вероятность того, что матч «Лацио» — «Аталанта» будет отменен.

Встреча «Лацио» — «Аталанта» должна пройти в субботу, 22 января, и начаться в 22:45 по московскому времени.