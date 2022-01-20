«Мидтьюлланн» объявил о подписании контракта с Вагнером

Датский «Мидтьюлланн» заключил соглашение до конца сезона с 37-летним бразильским нападающим, который находился в статусе свободного агента. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Vagner Love på plads i FC Midtjylland ✍️

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Мидтьюллан« после 17 туров набрал 35 очков и лидирует в чемпионате Дании. В 2020 году датский клуб впервые в своей истории пробился в групповой этап Лиги чемпионов.

Вагнер Лав станет седьмым бразильцем в составе команды. Экс-форвард московского ЦСКА последние полтора года выступал за казахстанский "Кайрат".

За клуб из Алматы бразильский нападающий провёл 57 матчей, в которых забил 27 мячей и сделал 20 голевых передач. В составе ЦСКА Вагнер сыграл в 259 матчах во всех турнирах и забил 124 гола.