«Мидтьюлланн» объявил о подписании контракта с Вагнером

Вагнер Лав Фото: globallookpress.com
Vagner Love på plads i FC Midtjylland ✍️— FC Midtjylland (@fcmidtjylland) January 20, 2022
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Мидтьюллан« после 17 туров набрал 35 очков и лидирует в чемпионате Дании. В 2020 году датский клуб впервые в своей истории пробился в групповой этап Лиги чемпионов.
Вагнер Лав станет седьмым бразильцем в составе команды. Экс-форвард московского ЦСКА последние полтора года выступал за казахстанский "Кайрат".
За клуб из Алматы бразильский нападающий провёл 57 матчей, в которых забил 27 мячей и сделал 20 голевых передач. В составе ЦСКА Вагнер сыграл в 259 матчах во всех турнирах и забил 124 гола.