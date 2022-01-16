«Валенсия» обыграла «Атлетико Балеарес» и вышла в 1/4 финала Кубка Испании

В матче 1/8 финала Кубка Испании сезона-2021/2022встретилась с. Игра завершилась победой «летучих мышей» со счётом 1:0.

Судьбу матча решил один гол, который был забит на 1-й минуте игры. Его автором стал нападающий «Валенсии» Марко де Соуза, ассистировал ему Урош Рачич.

Матч обслуживала бригада арбитров, которую возглавил Пабло Гонсалес Фуэртес.

Потенциальными соперниками «летучих мышей» в следующем этапе турнира могут стать «Райо Вальекано», «Кадис», «Мальорка», а также победители пар «Атлетик» — «Барселона», «Бетис» — «Севилья», «Реал Сосьедад» — «Атлетико» и «Эльче» — «Реал».