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    «Валенсия» обыграла «Атлетико Балеарес» и вышла в 1/4 финала Кубка Испании

    Футбол Футбол Испании Кубок Испании Валенсия
    В матче 1/8 финала Кубка Испании сезона-2021/2022 «Валенсия» встретилась с «Атлетико Балеарес». Игра завершилась победой «летучих мышей» со счётом 1:0.

    Маркос Андре
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    Маркос Андре

    Судьбу матча решил один гол, который был забит на 1-й минуте игры. Его автором стал нападающий «Валенсии» Марко де Соуза, ассистировал ему Урош Рачич.

    Матч обслуживала бригада арбитров, которую возглавил Пабло Гонсалес Фуэртес.

    Потенциальными соперниками «летучих мышей» в следующем этапе турнира могут стать «Райо Вальекано», «Кадис», «Мальорка», а также победители пар «Атлетик» — «Барселона», «Бетис» — «Севилья», «Реал Сосьедад» — «Атлетико» и «Эльче» — «Реал».

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