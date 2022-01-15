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    «Торино» отыгрался и победил «Сампдорию» на выезде

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    «Сампдория» на своём поле сыграла против «Торино» в рамках 22-го тура чемпионата Италии. Матч завершился со счётом 1:2 в пользу гостей.

    Деннис Прат
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    Деннис Прат

    Счёт в матче открыла «Сампдория» на 18-й минуте первого тайма Франческо Капуто точным ударом по центру забил гол. «Торино» на 27-й минуте сравнял счёт после того как Уилфрид Синго выиграл воздух у защитника и пробил головой с близкого расстояния по центру ворот — 1:1.

    Решающий гол поединка был забит на 67-й минуте матча Деннисом Пратом так же головой с близкого расстояния точно в правый нижний угол.

    Футбол. Италия. Серия А
    Сампдория — Торино 1:2
    Голы: 1:0 Франческо Капуто (18'), 1:1 Уилфрид Синго (27'), 1:2 Деннис Прает (67') Сампдория: Владимиро Фальконе, Бартош Берешиньски, Radu Dragusin, Алекс Феррари (Андреа Конти, 78'), Томмазо Ауджелло (Никола Мурру, 88'), Томас Ринкон, Кристоффер Аскильдсен (Риккардо Черво, 78'), Антонио Кандрева, Маноло Габбьядини (Эрнесто Торрегросса, 88'), Мортен Торсби, Франческо Капуто (Фабио Квальярелла, 78') Торино: Антонио Санабрия (Марко Пьяца, 83'), Йосип Брекало (Симоне Дзадза, 84'), Деннис Прает (Томмазо Побега, 90'), Мергим Войвода, Роландо Мандрагора, Саша Лукич, Уилфрид Синго, Рикардо Родригес, Бремер Глейсон, Давид Зима, Ваня Милинкович-Савич Предупреждения: Саша Лукич (52'), Бремер Глейсон (65')

    «Торино» поднялся на 9-ю строчку турнирной таблицы Серии А в их активе 31 очко, а «Сампдория» занимает 15-е место с 20-ю очками.

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