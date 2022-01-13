ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Душан ВлаховичВлахович вырос до топ-уровня. Где он может продолжить карьеру?
  • 00:39
    • «Реал» выиграл у «Барселоны» и вышел в финал Суперкубка Испании
  • 21:12
    • КХЛ объявила о приостановке сезона из-за коронавируса
  • 00:48
    • «Челси» одержал вторую победу над «Тоттенхэмом» в Кубке лиги
  • 22:54
    • Матч «Витязь» — «Барыс» отменен из-за коронавируса
  • 21:30
    • «Аталанта» прошла в четвертьфинал Кубка Италии, Миранчук отыграл весь поединок
    Все новости спорта

    «Челси» одержал вторую победу над «Тоттенхэмом» в Кубке лиги

    «Тоттенхэм» — «Челси»: счет 0:1, обзор гола

    Футбол Кубок Лиги Футбол Англии Челси Тоттенхэм
    «Челси» во второй раз обыграл «Тоттенхэм» и вышел в финал Кубка английской лиги. Второй матч завершился со счетом 1:0.

    Антонио Рюдигер
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Антонио Рюдигер

    Победу «аристократам» принес точный удар Антонио Рюдигера на 18 минуте.

    Футбол. Англия. Кубок Лиги
    Тоттенхэм — Челси 0:1
    Гол: 0:1 Антонио Рюдигер (18') Тоттенхэм: Пьерлуиджи Голлини, Emerson Royal, Джафет Танганга, Давинсон Санчес, Бен Дэвис, Мэтт Доэрти (Райан Сесеньон, 65'), Джовани Ло Чельсо (Бриан Хиль, 71'), Гарри Уинкс (Оливер Скипп, 81'), Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Гарри Кейн, Лукас Моура Челси: Тимо Вернер (Маркос Алонсо, 66'), Ромелу Лукаку, Мэйсон Маунт (Хаким Зиеш, 66'), Каллум Хадсон-Одои, Матео Ковачич (Н’Голо Канте, 77'), Жоржиньо (Рубен Лофтус-Чик, 82'), Сесар Аспиликуэта, Антонио Рюдигер, Маланг Сарр, Андреас Кристенсен (Тьяго Силва, 66'), Кепа Аррисабалага

    В этом поединке «Тоттенхэм» трижды забивал в ворота «Челси», но все голы были отменены после просмотра VAR.

    Напомним, что в первой игре «Челси» выиграл со счетом 2:0.

    В финале «синие» сыграют с победителем пары «Ливерпуль» — «Арсенал».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Канониры» не раз поразят ворота мерсисайдцев
  • «Ливерпуль» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 2.37
    •
  • «Атлетико» и «Атлетик» не порадуют результативностью?
  • «Атлетико» — «Атлетик». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • «Наполи» имеет хорошие шансы на победу
  • «Наполи» — «Фиорентина». Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.73
  • Экспресс дня 13 января
  • Сегодня в 23:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Атлетико — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Наполи — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Милан — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.73
  • Прогноз на матч Сан-Хосе — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Завтра в 06:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Питтсбург
  • Хоккей
  • Завтра в 06:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Локомотив — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры