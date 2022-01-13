«Тоттенхэм» — «Челси»: счет 0:1, обзор гола

во второй раз обыграли вышел в финал Кубка английской лиги. Второй матч завершился со счетом 1:0.

Победу «аристократам» принес точный удар Антонио Рюдигера на 18 минуте.

Футбол. Англия. Кубок Лиги Тоттенхэм — Челси 0:1 Гол: 0:1 Антонио Рюдигер (18') Тоттенхэм: Пьерлуиджи Голлини, Emerson Royal, Джафет Танганга, Давинсон Санчес, Бен Дэвис, Мэтт Доэрти (Райан Сесеньон, 65'), Джовани Ло Чельсо (Бриан Хиль, 71'), Гарри Уинкс (Оливер Скипп, 81'), Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Гарри Кейн, Лукас Моура Челси: Тимо Вернер (Маркос Алонсо, 66'), Ромелу Лукаку, Мэйсон Маунт (Хаким Зиеш, 66'), Каллум Хадсон-Одои, Матео Ковачич (Н’Голо Канте, 77'), Жоржиньо (Рубен Лофтус-Чик, 82'), Сесар Аспиликуэта, Антонио Рюдигер, Маланг Сарр, Андреас Кристенсен (Тьяго Силва, 66'), Кепа Аррисабалага

В этом поединке «Тоттенхэм» трижды забивал в ворота «Челси», но все голы были отменены после просмотра VAR.

Напомним, что в первой игре «Челси» выиграл со счетом 2:0.

В финале «синие» сыграют с победителем пары «Ливерпуль» — «Арсенал».