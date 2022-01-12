«Локомотив» сообщил о переходе Мурило в «Палмейрас»

и бразильскийсогласовали трансфер защитника сообщает пресс-служба московского клуба.

«Железнодорожники» не стали раскрывать подробности сделки.

По данным СМИ, «Палмейрас» заплатит за Мурило 2,2 миллиона евро и получит 80 процентов прав на игрока.

Мурило выступал за «Локомотив» с июня 2019 года. За это время бразилец сыграл 75 матчей и забил 5 голов. В составе «железнодорожников» он стал серебряным и бронзовым призером чемпионата России, а также завоевал Кубок России и стал обладателем Суперкубка.

Напомним, ранее «Локомотив» объявил о переходе нападающего Федора Смолова в «Динамо».