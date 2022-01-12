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    «Локомотив» сообщил о переходе Мурило в «Палмейрас»

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    «Локомотив» и бразильский «Палмейрас» согласовали трансфер защитника Серкейры Мурило, сообщает пресс-служба московского клуба.

    Серкейра Мурило
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    Серкейра Мурило

    «Железнодорожники» не стали раскрывать подробности сделки.

    По данным СМИ, «Палмейрас» заплатит за Мурило 2,2 миллиона евро и получит 80 процентов прав на игрока.

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    • Мурило выступал за «Локомотив» с июня 2019 года. За это время бразилец сыграл 75 матчей и забил 5 голов. В составе «железнодорожников» он стал серебряным и бронзовым призером чемпионата России, а также завоевал Кубок России и стал обладателем Суперкубка.

    Напомним, ранее «Локомотив» объявил о переходе нападающего Федора Смолова в «Динамо».

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