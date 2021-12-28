У шести игроков «Салернитаны» подтвердился ковид

ФК «Салернитана» Фото: globallookpress.com
Результаты тестов на коронавирус ещё двух футболистов оказались положительными. Таким образом, общее количество заражённых игроков достигло шести.
Ранее «Салернитана» не смогла вылететь на матч 19-го тура итальянской Серии А с «Удинезе» из-за коронавируса в команде. Игра не была перенесена, а клубу присудили техническое поражение со счётом 0:3. Также появилась информация, что «Салернитану» исключат из Серии А, если клуб не найдёт покупателя до 31 декабря.