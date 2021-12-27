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    Манчини: Жоржиньо заслужил «Золотой мяч»

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    Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини оценил важность полузащитника «Челси» Жоржиньо в национальной команде, сообщает La Gazzetta dello Sport.

    Роберто Манчини
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    Роберто Манчини

    «Жоржиньо заслужил "Золотой мяч" за то, что сделал вместе со сборной Италии на Евро. Он был важным игроком. Я запомнил пенальти в матче с Испанией, а не два 11-метровых, которые он не реализовал. Он продолжает бить пенальти, поэтому я не вижу каких-то проблем», — сказал Манчини.

    По итогам 2021 года «Золотой мяч» получил аргентинский нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси. Вторым в голосовании стал польский форвард «Баварии» Роберт Левандовски, а третье место занял Жоржиньо.

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