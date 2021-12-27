Манчини: Жоржиньо заслужил «Золотой мяч»

Главный тренер сборной Италииоценил важность полузащитника «Челси»в национальной команде, сообщает La Gazzetta dello Sport.

«Жоржиньо заслужил "Золотой мяч" за то, что сделал вместе со сборной Италии на Евро. Он был важным игроком. Я запомнил пенальти в матче с Испанией, а не два 11-метровых, которые он не реализовал. Он продолжает бить пенальти, поэтому я не вижу каких-то проблем», — сказал Манчини.

По итогам 2021 года «Золотой мяч» получил аргентинский нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси. Вторым в голосовании стал польский форвард «Баварии» Роберт Левандовски, а третье место занял Жоржиньо.