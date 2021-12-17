Стал известен календарь матчей сборной России в Лиге наций

Команда Валерия Карпина проведет первые матчи на выезде Фото: globallookpress.com
Соперниками команды Валерия Карпина по второй группе Лиги B стали сборные Исландии, Израиля и Албании.
2 июня
Албания — Россия (21:45 мск)
6 июня
Израиль — Россия (21:45 мск)
10 июня
Россия — Исландия (21:45 мск)
13 июня
Россия — Албания (21:45 мск)
24 сентября
Исландия — Россия (16:00 мск)
27 сентября
Россия — Израиль (21:45 мск)
Из-за проведения ЧМ-2022 зимой четыре из шести туров Лиги наций будут сыграны в июне.
Победители групп в Лигах B, C и D поднимутся лигой выше. Последние места групп в Лигах A и B опустятся лигой ниже.