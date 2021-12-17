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    • Стал известен календарь матчей сборной России в Лиге наций
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    Стал известен календарь матчей сборной России в Лиге наций

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    Российский футбольный союз опубликовал на своем официальном сайте календарь матчей сборной России в Лиге наций.

    Команда Валерия Карпина проведет первые матчи на выезде
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    Команда Валерия Карпина проведет первые матчи на выезде

    Соперниками команды Валерия Карпина по второй группе Лиги B стали сборные Исландии, Израиля и Албании.

    2 июня

    Албания — Россия (21:45 мск)

    6 июня

    Израиль — Россия (21:45 мск)

    10 июня

    Россия — Исландия (21:45 мск)

    13 июня

    Россия — Албания (21:45 мск)

    24 сентября

    Исландия — Россия (16:00 мск)

    27 сентября

    Россия — Израиль (21:45 мск)

    Из-за проведения ЧМ-2022 зимой четыре из шести туров Лиги наций будут сыграны в июне.

    Победители групп в Лигах B, C и D поднимутся лигой выше. Последние места групп в Лигах A и B опустятся лигой ниже.

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