Клубы АПЛ хотят приостановить чемпионат до 15 января

Клубы Английской Премьер-лиги готовят обращение в ФА с просьбой приостановить чемпионат до 15 января в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Как сообщает телеканал ESPN, также существует вариант паузы в турнире до 8-9 января.

Напомним, что 16 декабря АПЛ сообщила о переносе еще 4 предстоящих матчей.

В другую дату состоятся игры «Саутгемптон» — «Брентфорд», «Уотфорд» — «Кристал Пэлас», «Вест Хэм» — «Норвич», запланированные на 18 декабря, а также матч «Эвертон» — «Лестер», который должен был пройти 19 декабря.

Вспышки коронавируса продолжаются в «Брентфорде», «Лестере» и «Уотфорде», базы этих клубов закрыты для посещения.

Также большое число зараженных игроков зарегистрировано у «Норвича». У всех этих клубов недостаточно игроков для участия в предстоящих матчах.

Начиная с 12 декабря, из-за коронавируса перенесли уже девять матчей, включая игру «МЮ» — «Брайтон».