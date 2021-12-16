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    Клубы АПЛ хотят приостановить чемпионат до 15 января

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    Клубы Английской Премьер-лиги готовят обращение в ФА с просьбой приостановить чемпионат до 15 января в связи с распространением коронавирусной инфекции.

    Клубы АПЛ хотят остановить турнир
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    Клубы АПЛ хотят остановить турнир

    Как сообщает телеканал ESPN, также существует вариант паузы в турнире до 8-9 января.

    Напомним, что 16 декабря АПЛ сообщила о переносе еще 4 предстоящих матчей.

    В другую дату состоятся игры «Саутгемптон» — «Брентфорд», «Уотфорд» — «Кристал Пэлас», «Вест Хэм» — «Норвич», запланированные на 18 декабря, а также матч «Эвертон» — «Лестер», который должен был пройти 19 декабря.

    Вспышки коронавируса продолжаются в «Брентфорде», «Лестере» и «Уотфорде», базы этих клубов закрыты для посещения.

    Также большое число зараженных игроков зарегистрировано у «Норвича». У всех этих клубов недостаточно игроков для участия в предстоящих матчах.

    Начиная с 12 декабря, из-за коронавируса перенесли уже девять матчей, включая игру «МЮ» — «Брайтон».

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