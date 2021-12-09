ЭСК об удалении Соболева: Он ничего не предпринял во избежание контакта

В четверг, 9 декабря, состоялось заседание(ЭСК РФС) по матчу 17-го тура РПЛ(2:1).

«Спартак» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Виталия Мешкова в эпизодах с удалением форварда Александра Соболева на 30-й минуте матча и с неудалением игрока команды «Ахмат» Андрея Семёнова на 37-й минуте.

Решения комиссии:

1. Судья правильно удалил игрока команды «Спартак» №7 Александра Соболева за серьезное нарушение Правил игры на 30-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что данный игрок после того, как сыграл в мяч, продолжил движение своей ногой в направлении ноги соперника и, не предприняв ничего, чтобы избежать контакта, совершил его открытыми шипами с незащищенной частью голени соперника, нанеся ему серьезное повреждение. Эти действия игрока «Спартака» несли угрозу здоровью и безопасности соперника.

2. Судья правильно не удалил с поля игрока команды «Ахмат» №15 Андрея Семёнова на 37-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что действия данного игрока следует расценивать не как серьезное нарушение Правил игры, а как безрассудное поведение, наказуемое предупреждением, так как данный игрок вступил в единоборство с соперником без использования чрезмерной силы, а именно, не совершая прыжок, контакт по инерции с ногой соперника произошел в области его голеностопа после того, как игрок «Ахмата» сыграл в мяч.