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    Определились 15 участников 1/8 финала Лиги чемпионов

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    Определились 15 из 16 участников раунда 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Определились 15 участников 1/8 финала Лиги чемпионов
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    Определились 15 участников 1/8 финала Лиги чемпионов

    Групповой этап успешно преодолели следующие команды: «Манчестер Сити», ПСЖ, «Ливерпуль», «Атлетико», «Аякс», «Спортинг», «Реал», «Интер», «Бавария», «Бенфика», «Манчестер Юнайтед», «Лилль», «Зальцбург», «Ювентус» и «Челси».

    Заключительный участник плей-офф определится в матче «Аталанта» — «Вильярреал». Встреча была перенесена на 9 декабря из-за сильного снегопада.

    Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится в швейцарском Ньоне в понедельник, 13 декабря (начало в 14:00 по московскому времени).

    Первый матчи 1/8 финала состоятся 15, 16, 22 и 23 февраля, ответные — 8,9, 15 и 16 марта.

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