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    Витория: Про такие матчи, как с «Легией», мы говорим: «всё или ничего»

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    Главный тренер «Спартака» Руй Витория поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА с «Легией».

    Руй Витория
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    Руй Витория

    «Про такие матчи мы говорим: "всё или ничего". Также было и с "Наполи". Нам необходима максимальная концентрация и внимания к деталям, которые могут изменить абсолютное все.

    Сегодня, конечно же, я не скажу о том, кто выйдет на поле и будет играть. Что касается вопросов стратегии, то у нас нет Соболева, Понсе, Ларссона.

    Но есть другие, кто может выступить в этой роли, — Мелкадзе, Ломовицкий, Мельников, Шитов и другие.

    Пост в "инстаграме" о болельщиках? Это абсолютно не относится к завтрашней игре, это параллельные вещи. Но я отвечу.

    В течение всего времени, несмотря на все сложности команды, мне хотелось поблагодарить фанатов, которые поддерживали нас в не самые простые временам.

    Команде и мне надо сказать болельщикам спасибо. Да, в чемпионате у нас не все получается, но в Лиге Европы мы показываем себя хорошо. Именно поэтому такой пост был сделан.

    Кроме того, хотелось бы отметить, что завтра будет полный стадион», — передаёт слова Витории «Чемпионат».

    Матч группового этапа Лиги Европы «Легия» — «Спартак» состоится 9 декабря на стадионе «Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского» в Варшаве (Польша). Начало игры — в 20:45 мск.

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