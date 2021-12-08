Манчестер Юнайтед — Янг Бойз: смотреть онлайн трансляцию 08.12.2021

В 23:00 начнётся прямая трансляция матчав группе F Лиги чемпионов.

Последний матч между собой: «Янг Бойз» — «Манчестер Юнайтед» 2:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Манчестер Юнайтед»).

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Янг Бойз» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.06.

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