Встреча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Манчестер Юнайтед» (Англия) и «Янг Бойз» (Швейцария) в группе F состоится 8 декабря. Матч начнется в 23:00 (мск). «Манчестер Юнайтед» — «Янг Бойз»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Манчестер Юнайтед»

В Лиге Чемпионов у «красных дьяволов» все хорошо, клуб гарантировал себе выход из группы с первого места, но это не спасло Сульшера от отставки.

Чемпионат в Англии часто важнее еврокубков, а там у «Манчестер Юнайтед» большие проблемы, исправлять ситуацию придется Ральфу Рангнику. Смена тренера нередко приводит к улучшению результатов, наверняка футболисты постараются показать новому коучу, что они достойны играть в основе.

В 5-ти поединках «МЮ» одержал три победы при одной ничьей и одном поражении. Забив 10 голов, сами «манкунианцы» пропустили 7.

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За хозяев не сыграют Поль Погба, Ли Грант и Фил Джонс. Также под вопросом выход на поле Рафаэля Варана.

«Янг Бойз»

Швейцарцы набрали четыре балла и в таблице пока последние. В матчах на выезде в ЛЧ команда тренера Давида Вагнера очков не набирала, да еще и голов не забивала. Отметим, что «Янг Бойз» сумели обыграть дома как раз «Манчестер Юнайтед». Это единственная виктория хозяев со старта турнира.

Чтоб пройти в Лигу Европы, клубу необходимо выиграть в гостях у «красных дьяволов», а также уповать на поражение «Аталанты» дома от «Вильярреала».

В составе «Янг Бойз» также кадровые потери. В матче не сыграют травмированные Фелипе Монтейра, Кристиан Фасснахт, Седрик Цезигер и фон Балльмос. Также под вопросом Жан-Пьер Нсаме и Андреа Петанья.

Прогноз и ставка

На победу «Манчестер Юнайтед» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.40, на ничью в основное время — 5.20, а на победу «Янг Бойз» — 7.80.

Прогноз — даже без мотивации «МЮ» не может себе позволить играть «спустя рукава», все-таки матч пройдет дома, а также есть смысл взять реванш за выездное поражение от швейцарского клуба — 1:2. Есть смысл ждать победы хозяев.

Ставка — Вариант П1 фора (-1.5) для этого матча — хорошее решение.