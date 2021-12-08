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    «МЮ» хочет взять реванш у «Янг Бойз»

    «Манчестер Юнайтед» — «Янг Бойз». Прогноз, ставка (к. 2.06) на футбол, Лига Чемпионов, 8 декабря 2021 года

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    Встреча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Манчестер Юнайтед» (Англия) и «Янг Бойз» (Швейцария) в группе F состоится 8 декабря. Матч начнется в 23:00 (мск). «Манчестер Юнайтед» — «Янг Бойз»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа F 08 Декабря 2021 года
    Манчестер Юнайтед
  • Манчестер
    •  Манчестер Юнайтед 23:00 Янг Бойз Янг Бойз
  • Лига чемпионов. Группа F
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    Коэффициенты на матч Манчестер Юнайтед — Янг Бойз

  • 1
  • 1.40
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  • 5.00
  • 2
  • 7.50
  • Ставка!
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    «Манчестер Юнайтед»

    В Лиге Чемпионов у «красных дьяволов» все хорошо, клуб гарантировал себе выход из группы с первого места, но это не спасло Сульшера от отставки.

    Чемпионат в Англии часто важнее еврокубков, а там у «Манчестер Юнайтед» большие проблемы, исправлять ситуацию придется Ральфу Рангнику. Смена тренера нередко приводит к улучшению результатов, наверняка футболисты постараются показать новому коучу, что они достойны играть в основе.

    В 5-ти поединках «МЮ» одержал три победы при одной ничьей и одном поражении. Забив 10 голов, сами «манкунианцы» пропустили 7.

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    За хозяев не сыграют Поль Погба, Ли Грант и Фил Джонс. Также под вопросом выход на поле Рафаэля Варана.

    «Янг Бойз»

    Швейцарцы набрали четыре балла и в таблице пока последние. В матчах на выезде в ЛЧ команда тренера Давида Вагнера очков не набирала, да еще и голов не забивала. Отметим, что «Янг Бойз» сумели обыграть дома как раз «Манчестер Юнайтед». Это единственная виктория хозяев со старта турнира.

  • Прессинг от Роналду и победный от Фреда. «МЮ» победил в дебютном матче Рангника
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    • Чтоб пройти в Лигу Европы, клубу необходимо выиграть в гостях у «красных дьяволов», а также уповать на поражение «Аталанты» дома от «Вильярреала».

    В составе «Янг Бойз» также кадровые потери. В матче не сыграют травмированные Фелипе Монтейра, Кристиан Фасснахт, Седрик Цезигер и фон Балльмос. Также под вопросом Жан-Пьер Нсаме и Андреа Петанья.

    Прогноз и ставка

    На победу «Манчестер Юнайтед» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.40, на ничью в основное время — 5.20, а на победу «Янг Бойз» — 7.80.

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    Прогноз — даже без мотивации «МЮ» не может себе позволить играть «спустя рукава», все-таки матч пройдет дома, а также есть смысл взять реванш за выездное поражение от швейцарского клуба — 1:2. Есть смысл ждать победы хозяев.

    Ставка — Вариант П1 фора (-1.5) для этого матча — хорошее решение.

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    «Манчестер Юнайтед» — «Янг Бойз»: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 08.12.2021. Прогнозы на футбол. «МЮ» хочет взять реванш у «Янг Бойз»
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