«Страсбург» одержал уверенную победу над «Ниццей»

уступила на своем полев рамках 17-го тура чемпионата Франции. Матч закончился со счетом 0:3.

Счёт в матче в середине первого тайма открыл форвард Людовик Ажорк, ему ассистировал полузащитник Ибраима Сиссоко. На 81-й минуте нападающий Хабиб Диалло удвоил преимущество «Страсбурга» с передачи хавбека Жанрикне Беллегарда. Спустя три минуты Диалло ассистировал полузащитнику Адриену Томассону.

В следующем туре «Ницца» 12 декабря сыграет с «Ренном», «Страсбург» в этот же день примет «Марсель».