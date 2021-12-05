«Страсбург» одержал уверенную победу над «Ниццей»

Людовик Аджорк Фото: globallookpress.com
Счёт в матче в середине первого тайма открыл форвард Людовик Ажорк, ему ассистировал полузащитник Ибраима Сиссоко. На 81-й минуте нападающий Хабиб Диалло удвоил преимущество «Страсбурга» с передачи хавбека Жанрикне Беллегарда. Спустя три минуты Диалло ассистировал полузащитнику Адриену Томассону.
В следующем туре «Ницца» 12 декабря сыграет с «Ренном», «Страсбург» в этот же день примет «Марсель».
Футбол. Франция. Лига 1
Ницца — Страсбург 0:3
Голы: 0:1 Людовик Ажорк (21'), 0:2 Хабиб Мухамаду Диалло (82'), 0:3 Адриен Томассон (84'), 0:1 Людовик Ажорк (21'), 0:2 Хабиб Мухамаду Диалло (82'), : (84'), 0:3 Адриен Томассон (84') Ницца: Вальтер Бенитес, Джордан Лотомба (Юсеф Аталь, 46'), Жан-Клер Тодибо, Флавьюс Данильюк (Данте, 46'), Мельвен Бар (Кефрен Тюрам-Юльен, 64'), Калвин Стенгс (Амин Гуири, 70'), Пабло Росарио, Марио Лемина, Джастин Клюйверт, Каспер Дольберг, Анди Делорт (Эванн Гессан, 86') Страсбург: Людовик Ажорк (Кевин Гамейро, 74'), Хабиб Мухамаду Диалло, Ибраима Сиссоко (Саньин Прцич, 64'), Жанрикне Беллегард, Адриен Томассон (Димитри Льенар, 90'), Антони Каси, Александр Джику, Жерзино Ньямси, Лука Перрен, Фредерик Гильберт, Матц Зельс Предупреждения: Ибраима Сиссоко (35'), Флавьюс Данильюк (45 + 1'), Людовик Ажорк (45 + 4'), Жанрикне Беллегард (47'), Юсеф Аталь (66'), Пабло Росарио (84'), Ибраима Сиссоко (35'), Флавьюс Данильюк (45 + 1'), (45 + 1'), Людовик Ажорк (45 + 4'), Жанрикне Беллегард (47'), Юсеф Аталь (66'), (66'), Пабло Росарио (84')