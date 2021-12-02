Тухель: Мы были очень плохи. Я не ожидал такой игры от команды

Главный тренер «Челси»прокомментировал победу над «Уотфордом» в матче 14 тура АПЛ со счетом 2:1.

«Мы были очень плохи. Я не ожидал такой игры от команды. Мы оказались не готовы. Я несу часть ответственности за это, поскольку именно на мне лежит подготовка к предстоящим матчам. Мы впервые сыграли плохо именно как команда. Мы не справлялись с соперником, с его давлением, и не выигрывали подборы.

Исход противоборств на поле может быть любым, но мы даже не вступали в них. Мы обсуждали сложившуюся ситуацию во время вынужденной паузы и в перерыве. Мы пытались найти самые простые решения, поскольку было очевидно, что у нас возникают серьезные проблемы на начальной стадии построения атак. В первую очередь, нам необходимо было прибавить в базовых компонентах и перестроиться психологически.

Наше выступление можно объяснить несколькими причинами. "Уотфорд" сыграл с максимальным настроем, а мы допускали ошибки в простейших вещах. Это общая ответственность, и сегодня нам повезло. Мы "украли" эти три очка», — цитирует Тухеля пресс-служба «Челси».