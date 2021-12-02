В Бундеслиге установили ограничения по посещаемости матчей

В немецкой Бундеслиге будут установлены ограничения по посещаемости матчей из-за пандемии коронавируса, сообщает Kicker.

Так, посещаемость теперь ограничена 50% вместимости стадиона, но с максимальной вместимостью до 15 000 зрителей.

Тем не менее, в некоторых городах, например, Мюнхене, полностью запретят зрителям приходить на стадион. «Бавария» будет играть при пустых трибунах начиная с ближайших выходных и до конца года.

Напомним, «Бавария» лидирует в Бундеслиге, имея в активе 31 очко после 13 матчей. У дортмундской «Боруссии» на очко меньше и вторая позиция. 4 декабря команды проведут очный матч в Дортмунде.