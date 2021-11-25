Россия сократила отставание от Шотландии в таблице коэффициентов УЕФА

приблизилась к Шотландии в таблице коэффициентов УЕФА после победы «Спартака» над «Наполи» (2:1) в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы.

Победа москвичей позволила России набрать 32,682 балла и сократить отставание от Шотландии, находящейся на девятой строчке, до 0,018 балла. На 11-м месте располагается Украина, в активе которой 31,400 балла.

Таблица коэффициентов УЕФА определяет количество клубов, делегируемое странами для выступления в еврокубках.

Со следующего сезона в зачет не будут идти баллы, набранные в сезоне-2017/18 (12,600); учитываться будут только показатели сезонов 2018/19 (7,583), 2019/20 (4,666), 2020/21 (4,333), 2021/22 (на данный момент — 3,500) и 2022/23.