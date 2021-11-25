Орлов: В матче с «Мальме» «Зенит» мало атаковал, спасли пенальти

Журналиствысказал мнение о матче междув 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов (1:1).

«В матче в Швеции "Зенит" мало атаковал. Команду спасли пенальти. Хотя оба были назначены справедливо, и никто с этим не спорит.

Формально арбитр должен был назначить пенальти за удар защитника локтем в шею Дзюбы. В футболе это всяко оценивается как нарушение, а если нарушение было в штрафной площадке, то это пенальти.

Первый пенальти Дзюба не забил, потому что плохо пробил. Он бил со всей силы. Артем уже не забивал раньше.

Зачем он брал? Обычно в футбольных командах есть такой принцип: тебе дают бить, ты в какой-то момент не забил, и после этого бьет другой. Это чистая психология.

Но здесь Дзюба решил, что он должен забить, он на подъеме, до этого забивал в чемпионате России. Взял инициативу на себя, но не справился.

Но второй пенальти Дзюба сам заработал. Этот скандальный пенальти, о котором много пишут. У шведов вообще расстройство из-за этого, и они остались недовольны работой арбитра.

Кстати, судья был из Латвии. Но он судил по правилам ФИФА, к нему претензий нет. Он сделал все, как и надо было делать.

Затем пробивал Ракицкий, сменивший Дзюбу на 11-метровой отметке. Он забил, и это спасло команду. Счет — 1:1.

"Зенит" за тур до окончания группового этапа обеспечил себе проход в евровесну», — сказал Орлов в эфире «Эхо Москвы в Петербурге».